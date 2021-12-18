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Экономика

Декларация по работе крупного бизнеса с малым появится в России

Большим компаниям предложено помогать малым в получении выгодных кредитов, выдавать им гранты, а также содействовать в продвижении товаров и услуг. Такие нормы указаны в проекте декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанном Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

В части доступа к инфраструктуре ведомство предлагает крупным фирмам поделиться с малыми своими информационными сервисами и программным обеспечением, помогать им с продвижением товаров и услуг, а еще проводить тематические выставки-ярмарки с участием малого бизнеса. Кроме того, в области доступа на рынки предлагается организовать прозрачный, открытый и добросовестный закупочный процесс и консультировать МСП по вопросам участия в тендерах.

В декларации также указано, что для развития человеческого капитала большим компаниям следует проводить обучающие курсы для МСП по менеджменту, росту производительности труда, организовать акселерационные программы по масштабированию бизнеса.

Декларация носит рекомендательный характер. При этом Минэкономразвития планирует специальным образом оценивать те компании, которые к ней присоединятся. Предполагается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с МСП в ежегодной отчетности. С учетом достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.

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