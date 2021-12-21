Вопрос качества воды в Пскове закроют в течение 2022 года

14:05, 21 декабря 2021, ПАИ

В течение 2022 года в Пскове будет решен вопрос качества воды. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

По словам главы региона, сейчас заканчивается проектирование новых узлов сети водоснабжения и в начале следующего года ожидается поступление федеральных средств, чтобы «закрыть вопрос в течение года».

Михаил Ведерников отметил, что постоянно находится на связи с директором управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андреем Тарасовым и «никаких рисков нет».

«Быстро проблему не решим», - подчеркнул губернатор.