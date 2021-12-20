Мутко спрогнозировал остановку цен на жилье в некоторых регионах

15:58, 21 декабря 2021, ПАИ

Цены на жилье в следующем году могут «войти в нормальный цикл» или, по крайней мере, будут расти не более чем на уровень инфляции. Такой прогноз дал в интервью РБК гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, в ряде регионов, в которых наблюдается небольшой спрос на жилье, рост цен может остановиться. Однако это будет возможно при принятии мер по замедлению роста инфляции со стороны правительства и Центрального банка.

Мутко отметил, что в прошлом году резкий рост цен начался после введения ипотечной программы с субсидируемой ставкой и из-за роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.