Мутко спрогнозировал остановку цен на жилье в некоторых регионах
Цены на жилье в следующем году могут «войти в нормальный цикл» или, по крайней мере, будут расти не более чем на уровень инфляции. Такой прогноз дал в интервью РБК гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По его словам, в ряде регионов, в которых наблюдается небольшой спрос на жилье, рост цен может остановиться. Однако это будет возможно при принятии мер по замедлению роста инфляции со стороны правительства и Центрального банка.
Мутко отметил, что в прошлом году резкий рост цен начался после введения ипотечной программы с субсидируемой ставкой и из-за роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом
Пять парламентских фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета в преддверии сессии
Выплаты врачам, открытие медвытрезвителя и оснащение ФАПов обсудила согласительная комиссия по проекту закона о бюджете Псковской области на 2022 год