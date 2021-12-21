Более 600 псковичей обратились в травмпункт с начала декабря

17:17, 21 декабря 2021, ПАИ

С 1 по 19 декабря в травматологический пункт в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы обратились уже 669 человек, рассказал «АиФ-Псков» заведующий травмпунктом Вадим Букша.

В октябре там приняли 1096 человек, в ноябре за помощью обратился 931 пскович. «Но вы же понимаете, что к нам попадают не все, кто-то поступает сразу в травматологическое отделение, поэтому точное количество пострадавших назвать сложно», - добавил Вадим Букша.

По его словам, одним из плюсов нахождения травмпункта в областной больнице является возможность оперативно передать людей с тяжёлыми повреждениями непосредственно специалистам в стационар.