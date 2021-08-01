Более 50 млрд рублей выделило Правительство РФ медикам, работающим с COVID-19

22:55, 21 декабря 2021, ПАИ

Свыше 50 млрд рублей выделено из бюджета России для доплаты работающим с COVID-19 медикам, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Речь идёт о спецвыплатах за ноябрь –январь, которые также положены соцработникам, сообщает ИА Regnum.

По словам главы правительства, на данный момент заболевшим COVID-19 помогают порядка 300 тысяч медицинских работников.

«Чтобы они вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Речь идёт о сумме, не включающей инициированную президентом РФ удвоенную выплату за работу в январские праздники для социальных и медработников.