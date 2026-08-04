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Торжественное открытие программы «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников прошло в Пскове

Торжественное открытие программы для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия!», которая реализуется в Псковской области, прошло в региональном Доме молодёжи сегодня, 4 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

Сразу после церемонии открытия участники отправились на экскурсию в Псковский кремль, где познакомились с историей города. Затем для ребят организовали мастер-класс колокольного звона в храме Святых Жён-Мироносиц. Завершающим событием дня стал интеллектуальный квиз в «Лофте».

В течение недели молодых людей ждёт знакомство с культурным и историческим наследием региона и участие в образовательных и общественно значимых мероприятиях. Планируется, что в программе примут участие соотечественники из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Южной Осетии, Аргентины и Киргизии.

Напомним, что с 2014 года по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Россотрудничество проводит программу культурно-образовательных поездок по историческим местам «Здравствуй, Россия!». В рамках неё ежегодно около 1 000 молодых соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет примерно из 50 стран мира посещают города России.

В поездках принимают участие победители конкурсов молодых соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. Ребята знакомятся с культурно-историческим наследием и многонациональной культурой своей исторической родины. В 2022 году Псковская область впервые стала участницей программы культурно-образовательных поездок по историческим местам. Регион посетило 49 молодых соотечественников из Абхазии, Армении, Белоруссии, Египта, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии и Южной Осетии.

В 2024 году совместно с Россотрудничеством также реализовали программу, участие в ней приняли 32 молодых соотечественника в возрасте от 14 до 17 лет из Австрии, Аргентины, Белоруссии, Италии, Киргизии, Молдавии, Польши, Словакии и Южной Осетии.

Образовательная программа включала в себя знакомство с молодёжной инфраструктурой Псковской области, участие в мастер-классах активистов студенческих, молодёжных сообществ и общественных организаций. Кроме того, молодые соотечественники стали участниками региональной акции, посвящённой 80-летию со дня образования Псковской области.

Экскурсанты посетили Псковский кремль, Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, Изборскую крепость и Словенские ключи, усадьбу А. С. Пушкина в селе Михайловское и Свято-Успенский Святогорский монастырь.

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