Проект бюджета территориального ФОМС Псковской области рекомендовали принять

12:42, 22 декабря 2021, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Руководитель фонда Валентина Альбова отметила, что принятый в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области не претерпел никаких изменений, все параметры сохранены. Бюджет ФОМС предусмотрен без дефицита с доходами в объёме 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей.

Валентина Альбова уточнила, что имеется заключение Счетной палаты.

Законопроект рекомендовано принять.