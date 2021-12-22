Проект бюджета территориального ФОМС Псковской области рекомендовали принять
Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.
Руководитель фонда Валентина Альбова отметила, что принятый в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области не претерпел никаких изменений, все параметры сохранены. Бюджет ФОМС предусмотрен без дефицита с доходами в объёме 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей.
Валентина Альбова уточнила, что имеется заключение Счетной палаты.
Законопроект рекомендовано принять.
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