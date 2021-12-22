Выставка фотографий животных из приютов открылась в Великих Луках
22 декабря в Великих Луках в ТЦ «Апельсин» открылась фотовыставка снимков собак и кошки из приютов города, Великолукского района и Новосокольников. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фотовыставка стала продолжением благотворительной акции помощи этим приютам, которую запустили на прошлой неделе. «Наша акция получила от вас хороший отклик. И в процессе общения возникла идея расширить её границы и организовать фотовыставку со снимками подопечных приютов. Инициативу поддержало руководство «Апельсина», - рассказал Александр Козловский.
Он уверен, что эта фотовыставка позволит привлечь внимание ещё большего числа неравнодушных людей к проблеме бездомных животных и поможет поскорее найти им любящих хозяев.
Благотворительную акцию поддержали партия «Единая Россия», зоозащитники, юные футболисты «Экспресса» и все неравнодушные люди. Александр Козловский напомнил о сборе средств для приютом, реквизиты можно найти на его странице.
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