Стартовала благотворительная акция в пользу зооприютов Великих Лук и Новосокольников

16:55, 13 декабря 2021, ПАИ

Стартовала благотворительная акция в пользу бездомных животных из приютов Великих Лук и Новосокольников. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте».

«Нашу акцию поддержали активисты «Единой России», зоозащитники, юные футболисты – воспитанники великолукской спортшколы олимпийского резерва «Экспресс», - отметил он и призвал каждого по возможности поддержать приюты для бездомных животных. Можно помочь трудом, добрым советом, материально. «Самой бесценной помощью, безусловно, станет то, что вы подарите любящую семью собакам и кошкам», - уточнил Александр Козловский.

На его странице опубликованы ссылки на приюты для животных Великих Лук и Новосокольников. Там можно познакомиться со всеми воспитанниками и найти себе верного и любящего друга, а также узнать реквизиты для оказания помощи.

«Земляки, давайте объединим усилия! Уверен, что сделать добро под силу каждому из нас», - добавил депутат.