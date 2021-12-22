Алексей Севастьянов назвал приятной инициативой снижение возрастного ценза для выделения жилья сиротам
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов назвал приятной инициативой снижение возрастного ценза для выделения жилья детям-сиротам. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.
Докладчиком по вопросу выступила руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Она рассказала, что законопроектом предлагается снизить возрастные ограничения с 25 до 23 лет для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также будет внесен ряд других изменений.
Члены комитета по законодательству рекомендовали принять документ. Ранее аналогичное решение вынес комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания.
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