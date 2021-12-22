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Политика

Депутаты согласовали внесение изменений в региональный закон о поддержке предпринимателей

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов согласовал внесение изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» и Закон Псковской области «О порядке предоставления государственных гарантий Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что целью дополнения закона является необходимость распространения государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов на физических и юридических лиц, которые планируют реализацию инвестиционных проектов на территории области, то есть на начальной стадии инвестиционной деятельности.

Также, по его словам, поправки позволят обеспечить сопровождение инвестиционных проектов в отношении физических и юридических лиц, планирующих реализовать инвестиционные проекты на территории области.

Он подчеркнул, что предоставление государственных гарантий инвесторам на конкурсной основе не предусмотрено областным бюджетом на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов и не планируется в среднесрочной перспективе.

Проект закона предлагает уточнить условие предоставления государственной поддержки инвесторам, определив, что в течение срока действия налоговых льгот размер среднемесячной заработной платы работников инвестора по основному виду экономической деятельности инвестора по итогам отчетного года не должен быть ниже указанного в официальной статистической информации, размещенной на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, размера среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности за год, предшествующий отчетному году.

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь спросил, много ли предпринимателей воспользовались господдержкой в этом году.

Андрей Михеев отметил, что в этом году заключили 30 соглашений по инвестиционным проектам, предпринимателям оказывается господдержка в форме сопровождения. По налоговым льготам обратились порядка пяти организаций. Инвестиционные проекты находятся в разных стадиях реализации, все зависит от бизнес-плана конкретной организации.

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию согласовал изменения в законе и рекомендовал его к принятию.

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