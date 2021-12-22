Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Печорском районе осудили двух сирийцев за попытку нелегально пересечь границу РФ

Прокуратура Печорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республи-ки (САР), совершивших покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ, без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору. А также гражданина РФ, обвиняемого в совершении пособничества в вышеуказанном преступлении. Об этом сообщает районная прокуратура.

Суд установил, что 15 мая 2021 двое граждан Сирийской Арабской Республики  находясь в Москве, не имея надлежащего разрешения, приняли решение убыть в Эстонскую Республику с целью улучшения своего уровня жизни. Граждане САР отыскали гражданина России, который дал согласие на оказание содействия в доставке их к месту совершения преступления, а также указания о местонахождении Государственной границы Российской Федерации.

Действуя совместно и согласованно, по заранее определённому плану, 21 мая 2021 гражданин РФ, привез нелегалов на своем автомобиле из Москвы в Печорский район Псковской области и предоставил им информацию о местонахождении Государственной границы Российской Федерации и Эстонской Республики, указав направление и сообщив расстояние до границы.

Оставив в автомобиле помощника. свои действительные паспорта граждан САР и взяв с собой недействительные паспорта, граждане САР пошли пешком в сторону Государственной границы Российской Федерации и Эстонской Республики, с целью её незаконного пере-сечения. Однако не смогли довести свой преступный замысел по незаконному пересечению российско-эстонской границы до конца по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом

С учетом позиции прокурора гражданам САР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима, а гражданину РФ, за совершение пособничества назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 ме-сяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

22 декабря 2021

В Пскове из-за ДТП на круговом движении перекрёстка улиц Инженерная - Индустриальная затруднено движение
22 декабря 2021

Публикуем фотографии с места гибели жителя Санкт-Петербурга на Чудском озере
22 декабря 2021

Три человека провалились под лед на Чудском озере. Один погиб
21 декабря 2021

Жителя Новоскольнического района осудили за кражу и нападение
21 декабря 2021

В Себежском районе пенсионер сбил женщину, шедшую по центру проезжей части
20 декабря 2021

В Невельском районе пресекли ввоз двух партий контрабандных сигарет
20 декабря 2021

Административное наказание получат капитаны судов, нарушившие правила лова рыбы в Псковской области
20 декабря 2021

Видео: Сотрудники мобильных групп Псковской таможни пресекли ввоз более 1,5 миллиона пачек контрабандных сигарет

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...