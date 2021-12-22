В Печорском районе осудили двух сирийцев за попытку нелегально пересечь границу РФ

18:41, 22 декабря 2021, ПАИ

Прокуратура Печорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республи-ки (САР), совершивших покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ, без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору. А также гражданина РФ, обвиняемого в совершении пособничества в вышеуказанном преступлении. Об этом сообщает районная прокуратура.

Суд установил, что 15 мая 2021 двое граждан Сирийской Арабской Республики находясь в Москве, не имея надлежащего разрешения, приняли решение убыть в Эстонскую Республику с целью улучшения своего уровня жизни. Граждане САР отыскали гражданина России, который дал согласие на оказание содействия в доставке их к месту совершения преступления, а также указания о местонахождении Государственной границы Российской Федерации.

Действуя совместно и согласованно, по заранее определённому плану, 21 мая 2021 гражданин РФ, привез нелегалов на своем автомобиле из Москвы в Печорский район Псковской области и предоставил им информацию о местонахождении Государственной границы Российской Федерации и Эстонской Республики, указав направление и сообщив расстояние до границы.

Оставив в автомобиле помощника. свои действительные паспорта граждан САР и взяв с собой недействительные паспорта, граждане САР пошли пешком в сторону Государственной границы Российской Федерации и Эстонской Республики, с целью её незаконного пере-сечения. Однако не смогли довести свой преступный замысел по незаконному пересечению российско-эстонской границы до конца по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом

С учетом позиции прокурора гражданам САР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима, а гражданину РФ, за совершение пособничества назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 ме-сяцев.

Приговор вступил в законную силу.