Дополнительные случаи предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам установили в Псковской области

12:02, 23 декабря 2021, ПАИ

Законопроект «О дополнительных случаях предоставления в 2022 году бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Представленным проектом закона устанавливаются дополнительные случаи предоставления в 2022 году бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области. Также проектом закона устанавливается порядок предоставления, использования и возврата бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования.