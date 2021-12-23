Дополнительные случаи предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам установили в Псковской области
Законопроект «О дополнительных случаях предоставления в 2022 году бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.
Представленным проектом закона устанавливаются дополнительные случаи предоставления в 2022 году бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области. Также проектом закона устанавливается порядок предоставления, использования и возврата бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования.
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