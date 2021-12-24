Россияне планируют встречать Новый год с фермерской уткой, красной рыбой и сладостями на столе

10:42, 24 декабря 2021, ПАИ

Россияне все чаще выбирают для новогоднего стола фермерские продукты. Как выяснили аналитики Россельхозбанка на основе данных маркетплейса натуральной продукции Свое Родное, предстоящее праздничное застолье не обойдется без фермерской утки, красной рыбы и икры, а также сладостей.

По данным аналитиков Россельхозбанка, в декабре 2021 года первую тройку самых востребованных категорий на площадке по реализации фермерских продуктов составили утка (рост количества заказов по сравнению с октябрем в 4 раза), икра и красная рыба (рост в 3 раза), сладости (рост в 2 раза). Среди лидирующих категорий каждый второй заказ приходится на утку и продукцию из мяса утки. Каждый пятый – на икру и рыбу, еще 30% поровну разделились между вареньем и конфетами.

Аграрии реализуют продукцию на крупнейшем российском маркетплейсе фермерской продукции по умеренным ценам. Так, тушку утки к новогоднему столу можно приобрести у столичного хозяйства «Наши куры» за 390 рублей за килограмм, а 100 грамм слабосоленой семги от компании «Мега-Раки» из Московской области будут стоить 199 рублей. Красная икра от «Камчатского Дома» обойдется в 2690 рублей за 500 грамм, экзотическая черная от «Волгореченского рыбного хозяйства» – в 2490 рублей за 50 грамм. Варенье из молодых сосновых шишек, собранных в Ханты-Мансийском автономном округе, от компании «Дары Югры» на Своем Родном будет стоить 250 рублей за банку, а необычная кедровая халва от «Кондитерской фабрики Rifero» из Горно-Алтайска – 250 рублей за 100 грамм.

К Новому году на маркетплейсе Свое Родное появился специальный раздел, где к заказу доступны уже готовые блюда из фермерских продуктов, которые можно разогреть и подать на стол за считаные минуты. К примеру, замороженная запеченная утка с яблоками от компании «Утка-утка» обойдется в 2999 рублей за блюдо, а изысканные рулеты из форели с сыром и королевскими креветками от «УнасФерма» стоят 435 рублей за 300 грамм. На десерт по предзаказу можно приобрести классический медовик с органическими медом и сметаной от «Органической фермы М2» по цене 2900 рублей за килограмм.

«Торжества традиционно меняют потребительское поведение – к столу хочется подать самое лучшее. Причем Новый год – это тот праздник, который более других ассоциируется с продолжительным семейным застольем в домашней обстановке. Несмотря на сохранение относительно привычного набора блюд, в последние годы четко прослеживается тренд на фермерскую продукцию – россияне заботятся о своем рационе и стремятся сделать его максимально полезным. К тому же фермерская еда от конкретных хозяйств воспринимается как что-то близкое и домашнее. С платформой Свое Родное от РСХБ приобрести такие продукты стало еще проще – за пару минут можно войти в приложение или на сайт и заказать вкусные и полезные деликатесы к праздничному столу», – отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка позволяет напрямую покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочные товары и многое другое от проверенных фермерских хозяйств со всей России. 7 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы. Также через платформу можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах – предложения по агротуризму размещены в подразделе Свое За городом.