Ввоз экзотических фруктов запретили в Псковской области

11:28, 24 декабря 2021, ПАИ

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» в Псковской области Управление Россельхознадзора запретило ввоз 400 кг экзотических фруктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Свежие личи, страной происхождения которых является Мадагаскар, следовали в автотранспорте из Нидерландов в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия государственный инспектор Россельхознадзора установил нарушение указания ведомства и норм Федерального закона «О карантине растений» № 206. Поставки подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Мадагаскар по реэкспортным фитосанитарным сертификатам запрещены.