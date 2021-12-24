Денис Иванов: Наказы жителей нашли отражение в бюджете Пскова на 2022 год
Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов отметил, что большое количество наказов от граждан нашли отражение в бюджете Пскова на 2022 год, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«В течение года проходили выезды депутатов в округа, и почти в каждом принимала участие глава Пскова Елена Полонская», - рассказал Денис Иванов.
Депутат отметил, что принятый бюджет – это народный бюджет.
«Очень приятно, что в этом году народное бюджетирование начинает давать свои плоды. В моём округе есть большое количество социальных объектов – одна школа и семь детских садов. Каждый детский сад получит то или иное улучшение».
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