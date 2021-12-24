Денис Иванов: Наказы жителей нашли отражение в бюджете Пскова на 2022 год

12:30, 24 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов отметил, что большое количество наказов от граждан нашли отражение в бюджете Пскова на 2022 год, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В течение года проходили выезды депутатов в округа, и почти в каждом принимала участие глава Пскова Елена Полонская», - рассказал Денис Иванов.

Депутат отметил, что принятый бюджет – это народный бюджет.

«Очень приятно, что в этом году народное бюджетирование начинает давать свои плоды. В моём округе есть большое количество социальных объектов – одна школа и семь детских садов. Каждый детский сад получит то или иное улучшение».