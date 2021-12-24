В Нижегородской области чиновники срубили ель, которая была памятью о не вернувшемся с войны солдате

00:09, 25 декабря 2021, ПАИ

В Нижегородской области срубили ель, посаженную в память о без вести пропавшем солдате Великой Отечественной войны. Ею планируют к Новому году украсить площадь поселения. Об этом пишет сайт «Нижний Новогород. Без формата».

Инцидент произошёл в селе Малое Туманово Арзамасского района. Один из жителей села Иван Михайлович Токарев перед самой войной посадил ель во дворе собственного дома перед уходом на фронт. Домой он не вернулся, и дерево стало главным напоминанием о нём. Сначала за деревом ухаживали родители пропавшего солдата, потом его сестра. Десять лет назад женщина умерла. Защитить ель стало некому.

Местные говорят, что ель для них символизирует советских солдат, не вернувшихся с фронта. Да, она росла на участке заброшенного дома. Видимо, этим и решили воспользоваться власти села, в один прекрасный день срубившие дерево, чтобы украсить площадь.

«Спилили и поставили у ДК. В лесу есть ёлки – пили!» – возмутились сельчане.

Глава администрации Большетумановского сельсовета Виктор Покровский заявил, что не знал историю ели. Но добавил, что дерево могло в любой момент упасть и кого-нибудь придавить. «Или не упасть. Но чтобы не гадать, мы её спилили. А чтобы не пропала, решили оставить до Нового года и воспользоваться ею для украшения», – рассказал журналистам чиновник.

Оказалось, что администрация начала приглядываться к 80-летней ели ещё в ноябре. Чиновники дерево осмотрели и пришли к выводу, что ствол сгнил, образовались трещины. При этом «пристально не смотрели, оценивали визуально».