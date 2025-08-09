Званием «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» наградили Веру Печникову

22:15, 09 августа 2025, ПАИ

Званием «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» наградили Веру Николаевну Печникову сегодня, 9 августа, пишет газета «Печорская правда».

Вера Печникова 32 года работала директором учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Под её руководством проводилась большая работа по созданию условий проживания детей, приближенных к домашним. Особое внимание Вера Печникова уделяла подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и успешной социализации в обществе.

«Вера Николаевна – инициативная, творческая личность. Наряду с основной деятельностью вела активную депутатскую деятельность. Много и активно работала в своём избирательном округе. Как депутат одномандатного избирательного округа решала вопросы трудоустройства, детских пособий, пенсий, жилищных и коммунальных вопросов, материальной помощи и благотворительности», – отметили в редакции газеты.