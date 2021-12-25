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Общество

Псковские артековцы создали «Новогоднюю сказку» в библиотеке «Родник»

В псковской библиотеке «Родник» прошёл концерт «Новогодняя сказка в «Артеке» учащихся Детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова. Перед читателями выступили юные музыканты, лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов и премий, награждённые за свои творческие успехи путёвками в «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В числе музыкантов Ксения Петрова, голосом которой «Песнь любви «Артеку» 1 сентября уходящего года пел весь «Артек», и Елизавета Слёзкина, которая успела прославиться не только как талантливая гитаристка, но и как выдающаяся фигуристка, отметили в библиотеке. 

Праздник начался с появления в зале Деда Мороза и Снегурочки. Далее перед зрителями предстали сразу две Василисы, Прекрасная и Премудрая (Варвара Гаврилова и Елизавета Владимирова), и две Настеньки из мульфильма «Аленький цветочек» (Ламара Арушанян и Анастасия Бодрова), которые спели дуэтом.

Ученики Детской музыкальной школы № 1 в этот вечер не только пели и играли в библиотеке на музыкальных инструментах, но и танцевали, читали стихи, а также признавались в любви к «Артеку».

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