Разыскиваемый в Пскове мужчина средних лет найдет мертвым

21:14, 25 декабря 2021, ПАИ

В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области опубликовали новость о смерти 48-летнего Владимира Гришкевича.

24 декабря поступило сообщение о поиске мужчины средних лет, ушедшего из дома.

25 декабря обнаружили пропавшего уже мертвым.