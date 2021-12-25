Разыскиваемый в Пскове мужчина средних лет найдет мертвым
В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области опубликовали новость о смерти 48-летнего Владимира Гришкевича.
24 декабря поступило сообщение о поиске мужчины средних лет, ушедшего из дома.
25 декабря обнаружили пропавшего уже мертвым.
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