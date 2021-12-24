В Пскове разыскивают мужчину средних лет, нуждающегося в медицинской помощи

18:57, 24 декабря 2021, ПАИ

В Пскове разыскивают мужчину средних лет, ушедшего из дома, сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».

48-летний Гришкевич Владимир 24 декабря ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 163 см, телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы русые.

Был одет в серо-зелёную куртку, чёрную кофту на молнии, синие джинсы, чёрные ботинки, чёрную вязаную шапку. С собой была деревянная трость.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.