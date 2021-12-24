В Пскове разыскивают мужчину средних лет, нуждающегося в медицинской помощи
В Пскове разыскивают мужчину средних лет, ушедшего из дома, сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».
48-летний Гришкевич Владимир 24 декабря ушёл из дома и не вернулся.
Приметы: рост 163 см, телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы русые.
Был одет в серо-зелёную куртку, чёрную кофту на молнии, синие джинсы, чёрные ботинки, чёрную вязаную шапку. С собой была деревянная трость.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
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