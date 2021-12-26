Новогоднюю ёлку нарядили в Михайловском
Новогоднюю ёлку нарядили в центральной усадьбе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе музея.
По традиции деревце, которое привезли из Новоржевского района Псковской области, разместили во дворе перед домом поэта, за границей подъездного дернового круга.
В ближайшие дни ёлки появятся и в других усадьбах Пушкинского заповедника: у Осиповых и Вульфов в Тригорском, а также в доме А.П. Ганнибала и в доме П.А. и В.П. Ганнибалов в Петровском. А в «Пушкинской деревне» в Бугрово, на мельничном подворье можно будет увидеть настоящий Рождественский вертеп — с фигурками ангелов, агнца и младенца-Христа в плетёной корзинке.
Ранее ПАИ публиковало информацию о новогодней афише музея.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Малле Богачева - о поддержке народных промыслов: Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать