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Культура

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сформировал новогоднюю программу

В музее-заповеднике сформирована большая новогодняя программа. Фото: репродукция картины Игоря Шаймарданова «За ёлочкой» (2010). Из собрания Пушкинского заповедника.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» свёрстана большая праздничная программа на период предстоящих выходных и праздничных дней, со 2 по 9 января 2022 года включительно.

В каникулярную афишу вошли фольклорные и игровые, познавательно-развлекательные программы, литературно-музыкальные «Рождественские вечера в русской усадьбе», новогодние мастер-классы, музейные уроки для публики разного возраста, разного уровня подготовки, с разными интересами и предпочтениями. Полный их перечень с указанием дня, часа и места проведения, возрастных рекомендаций и другой полезной информацией о каждом из событий опубликован на официальном сайте «Михайловского».

Забронировать билет на ту или иную программу, а также на экскурсии и выставки в эти дни можно уже сейчас по телефонам (8 81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея (среда – воскресенье).

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