Августовские выходные в Пскове: куда сходить

22:21, 14 августа 2026, ПАИ

В Пскове анонсирована программа мероприятий в предстоящие выходные. Глава Пскова Борис Елкин опубликовал её в своём канале в мессенджере MAX.

В Финском парке пройдёт фестиваль «Лешуга», посвящённый местной культуре и яблокам. Площадка будет открыта в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.

На территории Псковского кремля (Кремль, 4) в субботу с 12:00 до 15:00 будет работать площадка «Историческая игротека»: посетители смогут сыграть в настольные игры XI–XVII веков.

В библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3) в субботу в 15:00 состоится встреча с писателем и сценаристом Андреем Шишовым.

Выставка работ псковских художников‑керамистов будет представлена в Доме Беклешова (Георгиевская, 4). Посетить экспозицию можно в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.

В воскресенье в 20:00 на Мирожской набережной, 2 (у Святых ворот Мирожского монастыря) начнётся краеведческая пробежка.