Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове впервые покажут лучшие фильмы фестиваля «Кассета с родительской полки»

Показ лучших короткометражных фильмов в рамках III Международного молодёжного кинофестиваля «Кассета с родительской полки» впервые состоится в арт-пространстве «Лофт» в Пскове 22 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

Фестиваль проводится в Санкт-Петербурге уже третий год и объединяет молодых режиссёров со всего мира. В псковском «Лофте» организаторы покажут фильмы молодых авторов из программы кинофестиваля этого года.

На опен-колл фестиваля в этом году поступило более 700 работ из разных стран, включая Испанию, Францию, Армению и многие другие. Отборочная комиссия совместно с программным директором отобрала из конкурсной программы для показа в Пскове 26 лучших фильмов.

Псковская программа обещает быть максимально разнообразной, чтобы каждый зритель нашёл что-то по душе, добавили организаторы.

Показы пройдут в нескольких блоках: в 12:00 – специальная программа анимации телеканала «2Х2», в 13:30 – лучшие фильмы конкурсной программы анимации, в 15:00 – лучшие фильмы конкурсной программы игрового кино, в 17:00 – лучшие фильмы конкурсной программы экспериментального кино, в 18:00 – лучшие фильмы конкурсной программы документального кино.

По замыслу организаторов, кинофестиваль становится площадкой для самовыражения и диалога между авторами и зрителями. Миссия фестиваля – создать новую традицию открытого диалога поколений через искусство. Для молодых режиссёров это возможность получить профессиональную площадку для демонстрации своих работ, для зрителей – ознакомиться с эксклюзивными работами и обсудить их с авторами.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти в группе «Креативное пространство Псков «Лофт» | Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 августа 2026

Два человека пострадали в ДТП из-за лопнувшего колеса в Островском округе
14 августа 2026

Директора псковских образовательных учреждений стали лучшими в рейтинге
14 августа 2026

В ряде водоёмов Псковской области купание запрещено из‑за несоответствия санитарным нормам
14 августа 2026

В Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках
14 августа 2026

Августовские выходные в Пскове: куда сходить
14 августа 2026

Семейный праздник в Финском парке: первый день фестиваля «Лешуга»
14 августа 2026

Центр здоровья в поликлинике № 1 в Великих Луках принимает пациентов без направления терапевта
14 августа 2026

В Пскове впервые покажут лучшие фильмы фестиваля «Кассета с родительской полки»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...