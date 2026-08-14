В Пскове впервые покажут лучшие фильмы фестиваля «Кассета с родительской полки»

21:35, 14 августа 2026, ПАИ

Показ лучших короткометражных фильмов в рамках III Международного молодёжного кинофестиваля «Кассета с родительской полки» впервые состоится в арт-пространстве «Лофт» в Пскове 22 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль проводится в Санкт-Петербурге уже третий год и объединяет молодых режиссёров со всего мира. В псковском «Лофте» организаторы покажут фильмы молодых авторов из программы кинофестиваля этого года.

На опен-колл фестиваля в этом году поступило более 700 работ из разных стран, включая Испанию, Францию, Армению и многие другие. Отборочная комиссия совместно с программным директором отобрала из конкурсной программы для показа в Пскове 26 лучших фильмов.

Псковская программа обещает быть максимально разнообразной, чтобы каждый зритель нашёл что-то по душе, добавили организаторы.

Показы пройдут в нескольких блоках: в 12:00 – специальная программа анимации телеканала «2Х2», в 13:30 – лучшие фильмы конкурсной программы анимации, в 15:00 – лучшие фильмы конкурсной программы игрового кино, в 17:00 – лучшие фильмы конкурсной программы экспериментального кино, в 18:00 – лучшие фильмы конкурсной программы документального кино.

По замыслу организаторов, кинофестиваль становится площадкой для самовыражения и диалога между авторами и зрителями. Миссия фестиваля – создать новую традицию открытого диалога поколений через искусство. Для молодых режиссёров это возможность получить профессиональную площадку для демонстрации своих работ, для зрителей – ознакомиться с эксклюзивными работами и обсудить их с авторами.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти в группе «Креативное пространство Псков «Лофт» | Псков» в социальной сети «ВКонтакте».