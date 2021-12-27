Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Погоду в феврале предсказывали по сегодняшнему дню

27 декабря чтят память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане в III веке, пишет calend.ru.

Во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

После суровых пыток обоих святых казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

На Руси этот день был самым тёмным в году. Считалось, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Русские верили, что в этот день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, которые соблюдают порядок и чистоту, злые духи не беспокоили. С этого дня дни постепенно становились длиннее и светлее. 

По этому дню предсказывали погоду в феврале. Кроме того, если этот день выдавался студёным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено, то русские ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз, то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

27 декабря 2021

Центробанк возьмёт под контроль все денежные переводы между россиянами
27 декабря 2021

Более 280 млн человек в мире заразились COVID-19
27 декабря 2021

28 декабря пройдёт заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
27 декабря 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 27 декабря
27 декабря 2021

Александр Котов поблагодарил сотрудников МЧС за готовность всегда прийти на помощь
27 декабря 2021

Эфир девятого выпуска «Псковского телеграма Online»
27 декабря 2021

Снег и до -8 градусов ожидается в Пскове 27 декабря
27 декабря 2021

Вирусолог назвал условия окончания пандемии коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...