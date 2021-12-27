Погоду в феврале предсказывали по сегодняшнему дню

08:41, 27 декабря 2021, ПАИ

27 декабря чтят память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане в III веке, пишет calend.ru.

Во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

После суровых пыток обоих святых казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

На Руси этот день был самым тёмным в году. Считалось, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Русские верили, что в этот день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, которые соблюдают порядок и чистоту, злые духи не беспокоили. С этого дня дни постепенно становились длиннее и светлее.

По этому дню предсказывали погоду в феврале. Кроме того, если этот день выдавался студёным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено, то русские ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз, то в течение зимы следовало ждать оттепелей.