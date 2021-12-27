Рост ипотечного кредитования в Псковской области замедлился

09:49, 27 декабря 2021, ПАИ

Жители Псковской области за III квартал 2021 года получили 1,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 3,3 млрд рублей, что на 12,9% меньше по сумме и на 11,1% по количеству, чем во II квартале 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Средняя сумма ипотечного кредита в III квартале не изменилась и составила 2,2 млн рублей.

Основное влияние на динамику рынка оказали изменения с 1 июля условий льготной ипотечной госпрограммы, а также введенные Банком России меры, направленные на ограничение рисков, связанных с низким первоначальным взносом по ипотеке.

Ипотечный кредитный портфель жителей региона за 9 месяцев 2021 года вырос на 14,3% и по данным на 1 октября составил 30,5 млрд рублей. При этом доля просроченных ИЖК в ипотечном кредитном портфеле региона снизилась на 0,2 п.п. и на 1 октября 2021 года составила 0,5%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях в сентябре текущего года жителям Псковской области, составила 7,5%.

Рост ипотечного кредитования в третьем квартале замедлился и в целом по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Жители СЗФО в III квартале 2021 года получили ИЖК на сумму 155,9 млрд рублей, что на 16,4% меньше, чем во II квартале 2021 года. При этом количество выданных кредитов уменьшилось за квартал на 17,6%, до 47,1 тыс.