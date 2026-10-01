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Экономика

Налоговые поступления от Псковской области выросли на 14,4% за восемь месяцев

Налогоплательщики Псковской области за восемь месяцев 2026 года перечислили в бюджетную систему России 42,1 млрд рублей налогов и сборов. Это на 14,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Рост поступлений составил 5,3 млрд рублей. В федеральный бюджет направлено 13,4 млрд рублей – на 3,8 млрд рублей больше, чем годом ранее. Доходы консолидированного бюджета региона достигли 28,7 млрд рублей, увеличившись на 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в государственные внебюджетные фонды налоговые органы региона мобилизовали 22,2 млрд рублей страховых взносов. Показатель вырос на 11,6 %, или на 2,3 млрд рублей.

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