Налоговые поступления от Псковской области выросли на 14,4% за восемь месяцев

14:19, 01 октября 2026, ПАИ

Налогоплательщики Псковской области за восемь месяцев 2026 года перечислили в бюджетную систему России 42,1 млрд рублей налогов и сборов. Это на 14,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Рост поступлений составил 5,3 млрд рублей. В федеральный бюджет направлено 13,4 млрд рублей – на 3,8 млрд рублей больше, чем годом ранее. Доходы консолидированного бюджета региона достигли 28,7 млрд рублей, увеличившись на 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в государственные внебюджетные фонды налоговые органы региона мобилизовали 22,2 млрд рублей страховых взносов. Показатель вырос на 11,6 %, или на 2,3 млрд рублей.