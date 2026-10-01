Выездная региональная стажировка промышленников прошла в Великих Луках

17:25, 01 октября 2026, ПАИ

Выездная региональная стажировка для представителей промышленного сектора Псковской области прошла в Великих Луках в четверг, 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области















Мероприятие посетили промышленники с совокупной годовой выручкой 39 млрд рублей.

Открыл стажировку министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

В программе представили комплекс мер господдержки для промышленных и технологических компаний – от финансовых инструментов (льготные кредиты, гранты, совместные займы, гарантии) до нефинансовых (аренда земли без торгов, помощь GR-специалиста). Также затронули инструменты нацпроекта по автоматизации и подходы к росту бизнеса – в том числе за счёт экспорта и принципов бережливого производства.

Завершилась стажировка блоком «Вопросы-ответы».

Участники получили конкретные работающие инструменты – где взять льготные деньги на оборудование, как оформить землю под производство, кто поможет с экспортом и как повысить производительность без лишних вложений.

Мероприятие состоялось на базе реализованного инвестиционного проекта в Великих Луках. Проект «Луки Парк» обеспечил городу не только современный семейно-досуговый центр, но и функциональное пространство с высоким уровнем технического оснащения, отвечающее требованиям к проведению деловых мероприятий.