Имущественные налоги принесли бюджету Псковской области 1,9 млрд рублей

18:13, 01 октября 2026, ПАИ

Поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет Псковской области за восемь месяцев 2026 года составили 1,9 млрд рублей. В эту сумму вошли налоги на имущество организаций и физических лиц, транспортный и земельный налоги. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Доля имущественных налогов в структуре доходов консолидированного бюджета региона составила 6,7 %. Всего за январь – август 2026 года в бюджет Псковской области поступило 28,7 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше показателя за прошогодний аналогичный период.

Почти все доходы бюджета (99 %) сформированы за счёт НДФЛ, акцизов и других перераспределяемых платежей, налогов на прибыль, на совокупный доход и имущественных налогов.