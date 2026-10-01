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Экономика

НДФЛ обеспечил почти половину налоговых доходов бюджета Псковской области

Налог на доходы физических лиц обеспечил 46,7 % поступлений в консолидированный бюджет Псковской области за восемь месяцев 2026 года. Объём поступлений по НДФЛ составил 13,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Всего доходы консолидированного бюджета региона за январь – август достигли 28,7 млрд рублей, что на 5,6 % превышает показатель аналогичного периода 2025 года. В областной бюджет направлено 23,1 млрд рублей, в местные бюджеты – 5,6 млрд рублей.

На перераспределяемые доходы, включая акцизы на нефтепродукты, алкоголь и этиловый спирт, пришлось 19,6 % поступлений – 5,6 млрд рублей. Ещё 4,4 млрд рублей, или 15,3 %, обеспечил налог на прибыль организаций.

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