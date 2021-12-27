На Северо-Западе сельский туризм догнал по популярности историко-культурный

16:26, 27 декабря 2021, ПАИ

Туризм — одна из наиболее пострадавших от пандемии сфер. 2020-й год, по сути, был застойным, и лишь в начале 2021-го отрасль стала приспосабливаться к обстоятельствам. Стали появляться новые форматы, тренды и направления, новые способы продвижения туристического продукта, а также государственные меры поддержки. С учётом закрытых границ ставка была сделана именно на внутренний туризм.

Каждый регион подошел к ситуации творчески. Так, в Мурманской области решили объединить событийный туризм с гастрономическим, а в Новгородской большие надежды связывали с «Серебряным ожерельем». Появлению новых туристских маршрутов, в частности, уже в 2019 году поспособствовал запуск «Ласточки» по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск.

Кроме того, в 2021 году продолжилась реализация программы туристического кешбэка, благодаря которой началось масштабное перемещение россиян по стране. В связи с нарастающим потоком туристов в регионах стали развивать ранее непопулярные направления. Так, в Псковской области наметилось активное развитие сельского и экологического туризма. Спрос на него за время ограничений только вырос, а это значит, что отрасль движется в верном направлении.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова подтвердила тенденцию. По её словам, в 2021 году путешественники активно посещали объекты сельского туризма в Псковской области. «Это наши хутора, фермы, такие как «Льняная губерния», «Хлебный хутор» и так далее. Они в этом году встали практически на одну ступень с традиционными историко-культурными, познавательными программами (Пушкинские Горы, Псков, Изборск, Печоры)», - рассказала она Псковскому агентству информации.

Гелена Самохвалова констатировала, что, несмотря на ограничительные меры, туристы въезжали в Псковскую область, и местные туроператоры находили возможности их обслуживания. «Отели давали практически 100-процентную загрузку, не только в выходные и праздничные, но и в будние дни», - уточнила собеседница ПАИ. По её словам, этому помогла и федеральная программа кешбэка, в которой участвовала Псковская область. «За счет этой программы мы закрыли более низкий сезон, была обеспечена загрузка гостиниц, были обеспечены работой экскурсоводы, транспортные компании. А это и налоги, которые остались в области, не говоря уже о тех средствах, которые туристы оставляют в регионе. Это и рабочие места, что очень важно после тяжелого 2020 года», - добавила Гелена Самохвалова.

Что касается выездного туризма, продолжила она, в 2021 году жители Псковской области получили возможность уезжать на курорты Краснодарского края, Калининградской области и другие регионы прямо из международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги. «Полетная программа у нас сильно расширилась, причем не только в летний сезон. Достаточно комфортно, удобно для псковичей. И, как следствие, наши агентства увеличили продажи по этим направлениям», - заметила Гелена Самохвалова.

По её словам, от 2022 года представители сферы туризма ждут самого хорошего и надеются на лучшее: что будет постепенно уходить коронавирус, сниматься ограничения. Специалист напомнила, что с учетом географического положения Псковской области туристы едут сюда со всех сторон. Более того, регион вошел в программу электронных виз для иностранцев, и все пункты пропуска в Псковской области в 2021 году были оборудованы и готовы к оформлению электронных виз. «Мы ожидаем потока иностранных туристов, которые до этого ездили в небольшом количестве из-за того, что оформление российской визы — это достаточно тяжелый дорогостоящий процесс. Ждем открытия границ», - пояснила Гелена Самохвалова. В целом, по её словам, в 2021 году была хорошая динамика роста в части количества приезжающих в регион туристов. «После простоя 2020 года туристы поехали. На уровень 2019 года мы еще не вернулись, но уже к нему приближаемся», - уверена президент Ассоциации «АСТУР».

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова также заявила, что 2021 год был сложным, потому что действие ограничительных мер определяло все векторы развития. Но благодаря 2021 году развился интерес к внутреннему туризму, появились новые аспекты, концептуальные туры, которые активно развиваются в Псковской области. При этом, по словам Светланы Барановой, практически ушли детские программы: «Их формирование невозможно из-за того, что есть ограничения на выезд детей».

По поводу 2022 года она отметила, что это будет год законодательного регулирования. Должен быть принят новый федеральный закон о туризме, в котором, в частности, планируется рассмотреть ответственность туроператоров. Законодательному регулированию будет подвержена и деятельность экскурсоводов. «Ну и хотелось бы, чтобы ограничительные меры перестали бы оказывать определяющую роль на развитие туризма», - подытожила Светлана Баранова.