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Происшествия

Совершивший убийство в Белоруссии житель Псковской области отправится под суд спустя 10 лет

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении зарегистрированного в Невеле 53-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2010 года обвиняемый, который в тот момент находился в городе Полоцке в Белоруссии, поссорился с двумя местными жителями и нанес им несколько ножевых ранений. Одному из пострадавших удалось убежать, а его знакомый скончался на месте преступления. Злоумышленник покинул территорию республики, и был объявлен в международный розыск.  

Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело, которое спустя 10 лет передано на территорию Российской Федерации для осуществления уголовного преследования скрывшегося от органов предварительного следствия преступника.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Псковской области предполагаемого злоумышленника задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

К этому времени псковские следователи повторно допросили свидетелей в России и Белоруссии. После предъявления изобличающих доказательств обвиняемый, который изначально отрицал свою причастность, признал себя виновным по существу обвинения и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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