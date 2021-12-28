Правительство выделило почти 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС

10:10, 28 декабря 2021, ПАИ

На модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет направлено 1,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.

Предполагается организация взаимодействия ГИС ОМС с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. «Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан», - отметили в правительстве.

ГИС ОМС заработала в 2021 году. Она предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством её оказания, а также для ведения ведомственной отчётности. В её состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. Кроме того, в рамках ГИС планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Его назначение – повышение открытости и доступности сведений об ОМС.