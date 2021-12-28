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Экономика

В России упростили порядок выдачи компенсаций на погашение ипотеки для многодетных

С 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счёт государства через единый портал госуслуг. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Раньше для получения такой господдержки гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитор направлял запрос в единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», а тот в свою очередь переводил средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

Теперь граждане смогут в любое время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней.

По инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не имеет значения.

Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, которые можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Объём федерального финансирования программы в 2021 году составил 68 млрд рублей.

По словам Михаила Мишустина, такая государственная помощь стала востребованной уже в первые месяцы после запуска программы. По состоянию на 1 декабря 2021 года ей смогли воспользоваться более 250 тысяч семей.

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