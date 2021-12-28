Глава Пскова встретилась с представителями национальных диаспор

18:10, 28 декабря 2021, ПАИ

28 декабря глава Пскова Елена Полонская встретилась с руководителями национальных диаспор, которые официально зарегистрированы и проживают в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Приветствуя собравшихся, глава города поблагодарила руководителей диаспор за сотрудничество и активное участие в общественной жизни Пскова.

В свою очередь представители национальных диаспор города положительно оценили работу муниципалитета и отметили, что Псков активно развивается и становится не только комфортнее, но и красивее, а также поблагодарили за внимание к вопросам сохранения национальных культур народов, проживающих на территории города.

Участники встречи обсудили дальнейшие совместные проекты. В завершение встречи Елена Полонская, подчеркнула, что все озвученные вопросы и предложения будут проработаны, и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.