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Депутаты Госдумы предложили ограничить срок необеспеченных потребительских кредитов пятью годами

Срок потребительских кредитов ограничат пятю годами. Фото Вконтакте

В России предложили ограничить срок выдаваемых россиянам необеспеченных потребительских кредитов. По законопроекту, который разработали в Госдуме, кредиты должны выдаваться на срок не более пяти лет.  Авторы закона рассчитывают, что это снизит закредитованность населения, сообщает Forbes.

Депутаты предложили выдавать необеспеченные потребительские кредиты на срок не более пяти лет. Соответствующий законопроект зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

Поправки в закон «О потребительском кредите» необходимы для снижения долговой нагрузки населения, указывается в пояснительной записке. «В целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов)», — говорится в документе.

Ряд поправок в закон предлагаются, чтобы сделать для заемщика более понятным полную стоимость кредита. «Правовая неопределенность используется недобросовестными кредиторами, которые намеренно не включают в расчет ПСК (полной стоимости кредита) стоимость дополнительных услуг», — отмечается в пояснительной записке.

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