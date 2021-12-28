Законопроект о легализации туристического жилья поддержала ФАС

08:00, 29 декабря 2021, ПАИ

Россиян, которые сдают квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. Об этом сообщает газета «Известия».

Введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья поддержала ФАС. Об этом говорится в письме службы в «Опору России», которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

В службе отметили, что важно учесть ряд замечаний. Так, определение «туристского жилья» следует прописать таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду. Кроме того, правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее.

При дальнейшей доработке законопроекта ФАС считает целесообразным установить так называемый переходный период, в течение которого собственники туристского жилья смогут вести деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.