Потратившая все деньги с чужой карты порховичка получила полгода условно
Потратившая все деньги с чужой карты порховичка получила полгода условно, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Порховского района.
Приговором Порховского районного суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета).
В июле подсудимая нашла на улице в Порхове банковскую карту. Желая воспользоваться денежными средствами, находящимися на счету банковской карты, используя бесконтактный способ проведения операции, женщина стала совершать покупки в магазинах Порхова, пока на карте не закончились деньги.
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