Потратившая все деньги с чужой карты порховичка получила полгода условно

10:09, 29 декабря 2021, ПАИ

Потратившая все деньги с чужой карты порховичка получила полгода условно, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Порховского района.

Приговором Порховского районного суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета).

В июле подсудимая нашла на улице в Порхове банковскую карту. Желая воспользоваться денежными средствами, находящимися на счету банковской карты, используя бесконтактный способ проведения операции, женщина стала совершать покупки в магазинах Порхова, пока на карте не закончились деньги.