Финансист: Сбережения лучше хранить в долларах или евро

11:10, 29 декабря 2021, ПАИ

ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к остальным, наиболее сильным мировым валютам, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.

Факты таковы, что сбережения, которые не планируются к тратам в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, рекомендовал специалист.

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта уже условного «второго эшелона», — заключил он.