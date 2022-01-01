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Экономика

Вступил в силу закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

1 января вступили в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля, сообщается на сайте Госдумы.

Перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции предложил президент РФ Владимир Путин. «Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала.

В настоящее время размер маткапитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребёнка и 639 431,83 руб. — на второго.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова ранее сообщала, что с учётом инфляции размер маткапитала в 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребёнка составит 503 237 руб., а в случае рождения второго и последующих детей — 665 009 руб.

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