В России официально появился сельский туризм
В законе «Об основах туристской деятельности» появилось понятие «сельский туризм», сообщается на сайте Госдумы.
С 2022 года работать в этой сфере могут сельхозпроизводители в сельской местности, малых городах с численностью населения до тридцати тысяч человек.
Туристам предложат посетить сёла и небольшие города для отдыха, знакомства с сельскохозяйственной деятельностью, приобщения к традиционному укладу жизни.
Сельские жители смогут размещать туристов в гостевых домах, проводить экскурсии и оказывать другие услуги.
На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр турагентов. Это позволит гарантировать туристам безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.
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