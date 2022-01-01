В России официально появился сельский туризм

12:25, 01 января 2022, ПАИ

В законе «Об основах туристской деятельности» появилось понятие «сельский туризм», сообщается на сайте Госдумы.

С 2022 года работать в этой сфере могут сельхозпроизводители в сельской местности, малых городах с численностью населения до тридцати тысяч человек.

Туристам предложат посетить сёла и небольшие города для отдыха, знакомства с сельскохозяйственной деятельностью, приобщения к традиционному укладу жизни.

Сельские жители смогут размещать туристов в гостевых домах, проводить экскурсии и оказывать другие услуги.

На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр турагентов. Это позволит гарантировать туристам безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.