Изменения в законе о кредитных историях вступили в силу

21:19, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января вступили в силу изменения в закон «О кредитных историях», в рамках которых у россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Теперь квалифицированные бюро кредитных историй, которые агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг заёмщиков — числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность.

Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.