Изменения в законе о кредитных историях вступили в силу
С 1 января вступили в силу изменения в закон «О кредитных историях», в рамках которых у россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Теперь квалифицированные бюро кредитных историй, которые агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг заёмщиков — числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность.
Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.
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