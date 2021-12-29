В Псковской области запретили ввоз более 19 тонн концентрата белка из Литвы

15:51, 29 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области запретили ввоз более 19 тонн концентрата белка из Литвы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе территориального Управления Россельхознадзора.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» государственные инспекторы задержали 19,1 тонны концентрата сывороточного белка. Партия животноводческой продукции следовала из Таурагского уезда Литовской Республики в адрес петербургской фирмы.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено отсутствие пломбы на грузовом отсеке транспортного средства, заявленной в ветеринарном сертификате страны-экспортера. Информация о её замене, подтвержденная и заверенная подписью должностного лица государственной ветеринарной службы ЕС, в ветеринарном сертификате отсутствовала. Оформлена декларация о возврате груза.