В Псковской области запретили ввоз более 19 тонн концентрата белка из Литвы
В Псковской области запретили ввоз более 19 тонн концентрата белка из Литвы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе территориального Управления Россельхознадзора.
В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» государственные инспекторы задержали 19,1 тонны концентрата сывороточного белка. Партия животноводческой продукции следовала из Таурагского уезда Литовской Республики в адрес петербургской фирмы.
В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено отсутствие пломбы на грузовом отсеке транспортного средства, заявленной в ветеринарном сертификате страны-экспортера. Информация о её замене, подтвержденная и заверенная подписью должностного лица государственной ветеринарной службы ЕС, в ветеринарном сертификате отсутствовала. Оформлена декларация о возврате груза.
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