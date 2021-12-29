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Прокуратура отправила в суд дело о срыве поставки оборудования в Порховскую специальную школу-интернат

Прокуратурой Порховского района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере закупок. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» ГБОУ ПО «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» заключён контракт на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в коррекционных школах. Цена контракта — около 1 000 000 рублей. Поставка оборудования ожидалась до 31.05.2021.

Поставщик в установленный срок оборудование, предусмотренное контрактом, не поставил, что повлекло недостижение поставленных региональным проектом «Современная школа» национального проекта образовательных целей, а также нарушение условий предоставления субсидий из бюджета Псковской области, направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нарушение учебного процесса.

В связи с изложенным в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение в срок обязательств по контракту).

Постановление вместе с материалами проверки направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 23 Порховского района Псковской области.

Санкция ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей, или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц — от однократного до трёхкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трёхсот тысяч рублей.

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