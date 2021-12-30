У Советского моста в Пскове сегодня открыли каток

18:17, 30 декабря 2021, ПАИ

По решению губернатора Михаила Ведерникова Пскову были выделены дополнительные 2 млн рублей из регионального бюджета для создания открытого катка в парке у Советского моста. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

Каток сегодня был открыт. На площадке организовали дополнительные украшения. Катание сопровождается музыкой.