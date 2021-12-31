У Бузовой не получилось петь верхом на тигре

18:15, 31 декабря 2021, ПАИ

Ольга Бузова была приглашена на съёмки новогоднего шоу на канале ТНТ, где должна была спеть свою песню «Танцуй под Бузову», сидя верхом на живом тигре. Отрывком видео она поделилась в своём Instagram, пишет KinoMail.ru.

Ведущие Павел Воля и Гарик Харламов предложили Бузовой челлендж — спеть песню, сидя на настоящем живом тигре. На сцене действительно появился хищник в сопровожении братьев Запашных.

«Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух», — пошутил Эдгард Запашный.

Телеведущая начала исполнять композицию, но из-за волнения у неё получалось издавать только непонятные звуки. Спустя некоторое время Бузова и вовсе сорвалась на крик. Но на видео видно, что на глаза Ольги Бузовой была надета плотная маска. Предположим, что садилась она в этот момент вовсе не на тигра.

Ведущими новогодней вечеринки ТНТ, которая начнётся 31 декабря в 23:00, станут Павел Воля и Юлия Зиверт. В их компании звёзды и зрители телеканала встретят новый, 2022 год и определят, кто лучше умеет петь с препятствиями.