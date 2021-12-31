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Развлечения

У Бузовой не получилось петь верхом на тигре

Бузова кричала с повязкой на глазах. Фото: телеканал «360°»

Ольга Бузова была приглашена на съёмки новогоднего шоу на канале ТНТ, где должна была спеть свою песню «Танцуй под Бузову», сидя верхом на живом тигре. Отрывком видео она поделилась в своём Instagram, пишет KinoMail.ru.

Ведущие Павел Воля и Гарик Харламов предложили Бузовой челлендж — спеть песню, сидя на настоящем живом тигре. На сцене действительно появился хищник в сопровожении братьев Запашных.

«Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух», — пошутил Эдгард Запашный.

Телеведущая начала исполнять композицию, но из-за волнения у неё получалось издавать только непонятные звуки. Спустя некоторое время Бузова и вовсе сорвалась на крик. Но на видео видно, что на глаза Ольги Бузовой была надета плотная маска. Предположим, что садилась она в этот момент вовсе не на тигра.

Ведущими новогодней вечеринки ТНТ, которая начнётся 31 декабря в 23:00, станут Павел Воля и Юлия Зиверт. В их компании звёзды и зрители телеканала встретят новый, 2022 год и определят, кто лучше умеет петь с препятствиями.

 

 

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