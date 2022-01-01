Почти 80 тонн икры поступило через Санкт-Петербург и Псковскую область за год

16:31, 01 января 2022, ПАИ

В 2021 году через Санкт-Петербург и Псковскую область поступило почти 80 тонн красной и чёрной икры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2021 году на складах временного хранения в Санкт-Петербурге и Псковской области государственные инспекторы ветеринарного контроля провели ветеринарный контроль 79,2 тонн красной и чёрной икры горбуши, форели, лосося, осетровых. Больше всего икры поступило через Псковскую область из Белоруссии – 76,2 тонны, а через Санкт-Петербург было импортировано 3 тонны икры из Белоруссии, Германии, Ирана и Уругвая, из которых 700 кг икра осетровых.

В декабре перед Новым годом поступило 10,2 тонны икры. В отношении всех партий был проведён ветеринарный контроль, после чего красная и чёрная икра отправились в адреса получателей из Москвы и Санкт-Петербурга.