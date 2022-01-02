Псковская полиция продолжает поиски 29-летней Маргариты Кисловой

13:58, 02 января 2022, ПАИ

В Пскове полиция продолжает разыскивать 29-летнюю Маргариту Кислову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 16 ноября женщина ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, волосы русые до плеч, глаза серо-зелёные, брови дугообразные, уши с проколами.

Была одета в чёрную матерчатую куртку на молнии с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные кроссовки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.