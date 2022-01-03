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Общество

В России подорожает крепкий алкоголь

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Производители предупредили о подорожании крепкого алкоголя в РФ, сообщает ИА Regnum.

Так, в АО «Башспирт» отметили, что ожидается подорожание бутылки водки на 15-20 рублей, а АО «Татспиртпром» ожидает повышения цен на водку и коньяк на 5,50 рубля за 0,5 л.

С 2022 года повышается акциз на крепкую алкогольную продукцию — на 4,60 рубля, до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре. В целом же рост цен на водку и коньяк может составить 8-12 %, на российские вина — 10-25 %, на импортные — 15-30 %.

Основными причинами производители называют уровень инфляции, удорожание топлива и комплектующих, неурожай 2021 года в винодельческих зонах мира и рост тарифов на логистику.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение цен на алкоголь является вопросом экономической целесообразности.

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